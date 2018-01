Pestana anuncia a abertura de mais um hotel CR7, agora em Marraquexe

O grupo Pestana anunciou a abertura de uma unidade Pestana CR7 Lifestyle Hotels em Marraquexe, integrado no seu plano de expansão.

"Mantendo e intensificando a aceleração dos últimos 6 anos, em que inaugurou 20 hotéis em Portugal e no estrangeiro, a maior multinacional hoteleira de origem portuguesa prevê abrir 20 novos hotéis nos próximos 3 anos, aumentando a sua capacidade em 3000 novos quartos até 2020. O investimento global nesta expansão será na ordem de 200 milhões de euros", revelou em comunicado. A ideia é ultrapassar a marca simbólica dos 15.000 quartos até ao ano de 2020.

Nesta fase foco centra-se na expansão e internacionalização da marca Pestana Collection Hotels e na marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels.

"Prevê-se que a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels ganhe uma nova dinâmica com a abertura de uma unidade em Marraquexe, na M Avenue. Localizada no coração da cidade, esta área resulta de um projeto de revitalização desta zona icónica da cidade, que irá receber um mix inovador de produtos e serviços quer ao nível da restauração, lazer, entre outros", diz ainda.

A aposta na expansão internacional incide, também, na marca Pestana Collection Hotels. De recordar que, recentemente, o grupo anunciou o reforço da sua presença em duas das principais capitais europeias com a abertura do Pestana Amesterdam Riverside e do futuro Pestana Plaza Mayor, em Madrid, alargando e internacionalizando o portefólio da marca.

A estas duas unidades junta-se o Pestana Porto – A Brasileira que abre portas em Março deste ano e aumenta para 7 o número de unidades sob a marca Pestana Collection Hotels, marca premium do Grupo caracterizada pela recuperação de património histórico e respetiva adaptação destes edifícios à realidade hoteleira.