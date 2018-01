Carla Bruni adoece e cancela concertos em Portugal

Os concertos estavam marcados para esta quinta-feira no Coliseu dos Recreios, sexta no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e sábado no Coliseu do Porto. A promotora revela que "por motivos de força maior (doença)" a estreia foi cancelada.

"O reembolso será efectuado nos locais de compra do(s) bilhete(s) no prazo máximo de 30 dias. O período de reembolso termina no dia 25 de Fevereiro de 2018", informa-se.

No comunicado oficial, não é referida a remarcação das três noites. Carla Bruni vinha a Portugal apresentar o novo álbum "French Touch", formado por versões de clássicos de Rolling Stones, Depeche Mode e AC/DC, entre vários outros.