Pais abandonam filhos em barracão todos os dias sem água e comida

As crianças têm um e dois anos e eram deixadas no barracão, todos os dias, sem comida e água.

As autoridades resgataram dois bebés, de um e dois anos, que estavam trancados dentro de um barracão, em Queenstown, na África do Sul.

De acordo com os vizinhos, os pais destes bebés abandonavam-nos no barracão, todos os dias, quando saíam de casa para irem trabalhar.

Segundo o porta-voz da polícia local, Captain Namhla Mdleleni, as autoridades dirigiram-se ao local, depois de terem recebido uma denúncia anónima. "Um polícia partiu o cadeado do portão para conseguir entrar na residência", explicou a mesma fonte.

As autoridades referiram que as crianças, quando foram encontradas, estavam cheias de fome e muita sede, uma vez que não comiam nada nem bebiam nada há horas. Após serem resgatadas, foram levadas para as instalações do Centro de Apoio à Vítima.

O pai dos bebés foi detido pela polícia, enquanto passeava pela cidade, e a mãe acabou por se entregar, no mesmo dia, na esquadra. De momento, encontram-se em custódia judicial, até que seja agendada a sessão de tribunal, na qual irão er julgados pelo crime de negligência e maus-tratos infantis.