Segurança Social. Complemento de horário já é atribuído a 953 creches

O “complemento de horário de creche”, apoio da Segurança Social que poderá ser dirigido aos filhos dos trabalhadores da Autoeuropa, já é atualmente atribuído a 953 creches com acordo de cooperação, anunciou o Ministério do Trabalho.

“Este apoio não é novo, nem é exclusivo aos trabalhadores da Autoeuropa. Está disponível a todos os trabalhadores, bastando que estes façam o pedido junto da IPSS que deverá requerer à Segurança Social a sua análise”, revela o comunicado.

Ao todo há 1.862 creches com acordo de cooperação com a Segurança Social, mas 953 asseguravam horário superior a 11 horas diárias, ou seja, recebiam da Segurança Social o apoio “Complemento de Horário de Creche”. Este ronda os 503 euros mensais por criança que será pago à IPSS.

Segundo a mesma nota, em 2017 foram assegurados 111 novos complementos de horário em creche, face aos já existentes antes da assinatura do Compromisso de Cooperação com o Setor Social e Solidário.

Das 953 creches a receber este apoio, 176 estão em Lisboa, 165 em Aveiro, 143 no Porto, 89 em Braga, 67 em Coimbra, 62 em Setúbal, 37 em Leiria, 36 em Viseu e 26 em Évora.

Este apoio, que está previsto no compromisso de Cooperação 2017/2018 com o setor social e solidário, deverá ser alargado aos trabalhadores da Autoeuropa que poderão deixar os filhos nos sábados de trabalho, tal como adiantou na terça-feira à Lusa fonte do Governo.

De acordo com a mesma fonte, a Segurança Social já identificou as vagas em IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) onde os trabalhadores da Autoeuropa poderão deixar os filhos.