Neymar disposto a reduzir o salário para rumar ao Real Madrid

Sair do PSG e seguir para os merengues é o objetivo do brasileiro ainda este verão, avançam franceses

Muito se tem especulado relativamente à possibilidade de Neymar estar prestes a transferir-se para o Real Madrid, num negócio que ainda envolveria a saída do internacional português Cristiano Ronaldo dos merengues. O cenário que até ao momento parecia não passar de mais um rumor é agora abordado pelo jornal francês L'Équipe, publicação que assegura inclusivamente que o brasileiro aceita reduzir o seu salário, de 38 milhões de euros por ano, para valores mais praticáveis pelo clube espanhol. Refira-se que o capitão das Quinas é o jogador mais bem pago do plantel orientado por Zidane, numa altura em que está a auferir 21 milhões de euros limpos por ano.

Segundo a mesma publicação francesa, os atritos criados por Neymar com os adeptos do clube parisiense fazem parte da estratégia de saída adotada pelo internacional brasileiro. Recorde-se que Neymar, no encontro em que o PSG vencia por 8-1 frente ao Dijon, fez questão de marcar uma grande penalidade em vez de Cavani. A atitude do brasileiro foi reprovada pelos adeptos que não se inibiram de assobiar o jogador mais caro da história do futebol mundial. Outra das atitudes protagonizadas pelo brasileiro que motivou desagrado nos adeptos do clube da capital aconteceu no fim desse encontro quando Neymar preferiu ir andando para os balneários ao contrário de acompanhar a restante equipa que se dirigiu para agradecer ao público presente no estádio.

O L'Équipe diz ainda saber que o número 10 está descontente com o campeonato francês dadas as características mais defensivas da Ligue 1, razões que levam Neymar a forçar discussões para estar mais perto da porta de saída, algo que o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, já disse que não vai acontecer.