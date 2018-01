Homem fica em estado grave após acidente na fábrica da Autoeuropa

Um homem, de 50 anos, ficou em estado grave depois de ter ficado preso numa das linhas da zona de abastecimento da Autoeuropa, em Palmela, e já foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O homem é motorista da empresa SAS e estava a abastecer a linha de cockpits quando o incidente ocorreu. De acordo com o Correio da Manhã, algo terá ficado encravado na linha de produção e, a vítima ficou presa ao tentar tirar o material preso. O homem terá ficado preso pela zona do peito e do pescoço.

Segundo escreve o CM, o homem está em coma induzido.