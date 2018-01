Morreu o líder dos The Fall

O irascível líder de sempre da banda sofria de doença respiratória que obrigou os The Fall a cancelar uma digressão americana no verão passado. Esta noite, o manager Pam Van Damned, anunciou a notícia.

"É com pesar que anunciamos o falecimento de Mark E. Smith. Morreu esta manhã em sua casa. Um comunicado mais detalhado será emitido nos próximos dias. Entretanto, Pam e a família de Mark pedem privacidade neste momento triste".

E. Smith formou os The Fall em 1976 após ter visto um concerto dos Sex Pistols. A banda fez a transição do punk para o pós-punk e esteve sempre no ativo desde então, conquistando o estatuto de culto.

O vocalista foi o único membro resistente às inúmeras mudanças na formação. Os The Fall editaram 32 álbuns - o último "New Facts Emerge" no ano passado - e vieram várias vezes a Portugal.