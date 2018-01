Espanha. Distraiu-se no telemóvel e entrou no autocarro adversário (com vídeo)

Vrsaljko, defesa do Atlético de Madrid, protagonizou momento caricato após a eliminação da Taça do Rei às mãos do Sevilha

O vício das redes sociais pode causar frequentemente momentos como este, protagonizado esta terça-feira por Sime Vrsaljko. À saída do Ramón Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilha onde o Atlético de Madrid tinha acabado de ser eliminado nos quartos-de-final da Taça do Rei, o defesa croata ia distraído a olhar para o telemóvel e acabou por entrar no autocarro... da equipa adversária.

Só após alguns instantes é que se apercebeu que estava no autocarro dos andaluzes, saindo de pronto para se dirigir ao veículo dos colchoneros. O momento espoletou risos dos adeptos presentes no local, bem como de um dos polícias que se encontrava a monitorizar a saída dos jogadores e de imediato se apercebeu da situação, conduzindo o jogador ao autocarro certo.