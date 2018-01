Jantar de caridade só para homens em que mulheres são “prato principal”

O Hotel Mayfair’s Dorchester foi, na quinta-feira passada, palco de um jantar de caridade só com homens do Presidents Club Charity Dinner. Trata-se de um clube discreto reservado a homens influentes, mas onde esteve presente um jornalista infiltrado do “Financial Times”.

O objetivo do jantar era angariar dinheiro para o hospital de crianças Great Ormond Street, contando com a presença de 360 homens, e foram contratadas 130 hospedeiras para ajudar no jantar com a instrução de usarem vestidos curtos e pretos, com roupa interior a condizer, e saltos altos.

Este evento já deixou o governo britânico sob fogo depois de terem sido revelados alguns nomes, nomeadamente de políticos, que marcaram presença no jantar. É o caso do secretário de Estado para as Crianças e Famílias, Nadhim Zahawi, e de um dos fundadores do Partido Trabalhista, Jonathan Mendelsohn. Zahawi já veio revelar que nunca mais aceitaria qualquer convite para organizações, como o “Clube dos Presidentes”. “Eu condeno totalmente este tipo de comportamento. A reportagem é absolutamente chocante”, acrescentou.

Na noite de quarta-feira, o secretário de Estado foi chamado a Downing Street para dar explicações. A primeira-ministra Theresa May tinha-se manifestado durante a tarde "abalada" com as revelações.

Já David Meller, presidente do clube, resignou ao cargo que tinha no Ministério da Educação inglês, revelou o “The Independent”, enquanto o dinheiro angariado, na ordem dos 2,3 milhões de euros, foi devolvido.

Também o comediante David Walliams, que estava no jantar, diz estar em choque com a reportagem publicada.

A leilão estavam lotes tão variados como um almoço com o secretário de Estado britânico para os Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, um chá das cinco com o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, um Land Rover, uma festa para 100 pessoas ou o direito a dar o nome a uma personagem de um livro infantil.

Segundo o “Financial Times”, na festa que se seguiu ao jantar, muitas destas acompanhantes foram assediadas sexualmente. No entanto, duas delas eram jornalistas do jornal e contaram depois na reportagem como vários homens puseram as mãos por baixo das suas saias e como viram mulheres a serem apalpadas, sujeitas a comentários lascivos e convidadas para irem para quartos.

De acordo com a investigação, as acompanhantes receberam algumas pistas sobre o que podia acontecer. Nas entrevistas, na agência Artista, foram avisadas que os homens podiam tornar-se “inoportunos”.

Os critérios de escolha eram simples: altas, magras e bonitas. As que foram selecionadas receberam cerca de 170 euros mais 28 euros do táxi para regressarem a casa.

O Hotel Dorchester já veio afirmar que não tolerava qualquer tipo de assédio a hóspedes ou empregados. “Desconhecemos o que possa ter acontecido, mas estaremos prontos a trabalhar com as autoridades se necessário”.

Da agência de onde vieram todas as hospedeiras também já foi feito um comunicado. “Isto é uma angariação de fundos importante, que já acontece há vários anos e envolve muito dinheiro. Há um código de conduta que seguimos e eu não fui informada de quaisquer comportamentos inapropriados, se assim fosse ficaria em choque”, referiu Dandridge, fundadora da agência.