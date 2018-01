Espanha. Real Madrid sem Ronaldo eliminado da Taça em casa

Surpresa enorme no Santiago Bernabéu: o Real Madrid foi eliminado nos quartos-de-final da Taça do Rei pelo modesto Leganés. Os merengues tinham vencido fora na primeira mão (0-1 com golo de Asensio no minuto 90), mas esta quarta-feira perderam em casa por 2-1 e ficam assim fora da prova.

Mercê da vantagem conseguida na primeira mão, Zinedine Zidane optou por deixar de fora das opções para este encontro algumas das principais figuras do clube, como Cristiano Ronaldo, Marcelo, Kroos e Bale, e acabou por pagar bem caro. Aos 31 minutos, Eraso pôs o Leganés em vantagem no encontro com um golaço de fora da área, igualando a eliminatória. Benzema fez o 1-1 logo a abrir o segundo tempo e tudo indicava que o Real acabaria por sentenciar a eliminatória mais tarde ou mais cedo, mas o brasileiro Gabriel voltou a pôr os visitantes na frente do jogo - e agora já da eliminatória - aos 55'.

Na meia-hora que se seguiu, o campeão espanhol e bicampeão europeu em título tentou reagir, mas sem sucesso. Zidane lançou Carvajal e Modric no jogo e até mandou Sergio Ramos (de regresso após lesão) para ponta-de-lança, mas desta feita nem o efeito do capitão se fez sentir. Sobra apenas a Liga dos Campeões para os merengues.