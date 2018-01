Cães só poderão entrar em cafés e restaurantes com presença de dístico

Os cães só poderão entrar nos cafés e restaurantes se apresentarem um dístico próprio à entrada do estabelecimento. Esta alteração foi aprovada ontem, quarta-feira, na comissão parlamentar de Economia.

Segundo explica o PAN num comunicado citado pelo Correio da Manhã, passa a ser possível “aos proprietários dos estabelecimentos decidirem se pretendem ou não admitir animais dentro do espaço”.

Os comerciantes terão de colocar um dístico à porta do estabelecimento com o número máximo de animais permitidos dentro do espaço. No entanto, os animais devem estar com a trela posta e caso estejam a perturbar o funcionamento do estabelecimento devem abandonar o espaço.

Esta medida assegura “a liberdade de opção dos proprietários dos estabelecimentos, mas também dos clientes que queiram fazer-se acompanhar pelos animais”, afirmou André Silva, deputado do PAN.