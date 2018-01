Um despiste provocou um morto e sete feridos, em Pegões, Montijo, nesta manhã de quinta-feira.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, uma carrinha de nove lugares despistou-se por volta das 8h da manhã. O CDOS afirmou ainda à Lusa que não conhece o estado de gravidade dos feridos.

No local estiveram os bombeiros do Canha, Pinhal Novo, Montijo, Águas de Moura e Vendas Novas, a GNR e uma Viatura de Emergência Médica do Barreiro.