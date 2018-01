O que pode fazer Lula para recorrer e se candidatar

Lula foi condenado em julho a 9,5 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação foi feita em primeira instância pelo juiz Sergio Moro, o mesmo que instruiu a acusação. Na sentença dá-se como provado que Lula beneficiou uma empresa de construção civil, OAS, em negócios com a Petrobras, recebendo em troca um apartamento triplex.

A defesa do antigo presidente recorreu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Normalmente o recurso para a relação demora cerca de 100 dias. No caso de Lula, em campanha eleitoral, os juízes conseguiram apressar-se e marcaram a sessão em metade desse prazo.

A condenação do antigo presidente coloca-o sob alçada da chamada Lei Ficha Limpa, que impede de concorrer a eleições políticos condenados por tribunais coletivos, como é o caso do TRF-4. Esse passo, no entanto, não é automático – precisa de ser confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral depois do registo de Lula como candidato.

No entanto, o antigo presidente pode ainda pedir um efeito suspensivo no próprio TRF-4, argumentando vícios legais ou de forma na sua condenação, recorrendo outra vez ao mesmo tribunal. Esse recurso será feito, sobretudo para evitar a prisão imediata. O mais provável, é que depois da condenação use as garantias que a chamada Lei Ficha Limpa dá, e que peça uma suspensão da elegibilidade, até serem esgotados todos os recursos na justiça, para o Supremo Tribunal Judicial ou o Supremo Tribunal Federal.

Caso tenha provimento nesses recursos, Lula poderia continuar a sua candidatura. O limite para apresentação de candidaturas é o dia 15 de agosto. Mesmo que o consiga, a lei prevê que os recursos sejam acelerados, para tentar evitar eleger um candidato que posteriormente seria condenado já no cargo. Se for condenado durante a campanha, até 20 dias antes das eleições, o PT poderá trocar de candidato. Caso seja absolvido pode concorrer às eleições.

Mas Lula pode mesmo não recorrer com uma liminar e inscrever-se como candidato. Aí a sua candidatura fica dependente do Tribunal Superior Eleitoral, caso este não delibere antes das eleições, e as várias instâncias do processo não se esgotem até à primeira volta a 7 de outubro e à segunda volta, caso ele não ganhe à primeira, a 28 de outubro, pode-se dar o caso de Lula ser eleito, tendo pendente a decisão da justiça. Neste último caso, se for condenado, uma nova eleição terá de ser convocada e é provável que o parlamento tenha que nomear um novo presidente interino até à data, porque o mandato de Michel Temer acaba a 31 de dezembro.