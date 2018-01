Conversas sem fim

Quando nos cai um rasto grande no colo, Grande-maior-que-nós, tão inesperadamente quanto uma crónica do SOL o pode ser, retomamos a conversa. Sempre.

Sei que não está interrompida.

Nestes 30 anos, desde senhoras na rua que suspirando e abanando-se me dizem «ai, eu fui doente do seu Pai, que homem lindo, que médico extraordinário» e põem os olhos ao alto, até médicos que foram seus pares (cada vez menos, que pena), seus alunos, ou que pura e simplesmente como eu lhe recebem o rasto aqui e ali, chega-me de tudo.

Tão bom.

A conversa foi interrompida, mas já retomada. Não passa dia que não converse com ele. Não há decisão que não tenha uma pausa antes sobre o que é que ele faria’. Sem endeusamentos.

Percebi há pouco tempo, à conversa com a minha irmã Clara, que nunca tive conversas de adultos com ele. Eu tinha 22 anos. Tive conversas de crescidos.

De ambas, sinto toda a falta.

Sobretudo das de adultos que se atravessam pela vida, como esta geração o fez. Por nós todos. Por visões maiores. Gente que não conhecia o conceito avestruz. Que dava o peito, e sobretudo a intelectualidade, pela Gente. Pela gente lá de casa, pela gente da sua aldeia, pela gente do seu país, pela gente humana em geral. Estudava e lutava por eles. Debatia a sociedade, questionava, discutia.

Serões a fio, antes e depois do 25 de Abril, a discutir acaloradamente como é que ia fazer. A pensar muito e bem. Em paz ou em voz alta.

A cachimbar, porque o Professor cachimbava como os personagens de bons filmes: enquanto saboreava. Um pensamento, uma musica, uma estória que lhe estava a ser contada. Adorava as conversas à lareira, ou a andar a pé. Adorava os fóruns mundiais de pensamento, deslumbrado pelos fóruns mundiais de cultura, que procurava como alimento.

Tremez nunca ficou para trás, mas a John Hoppkins, Harvard ou qualquer hospital Londrino, queriam-no e eram seus. No estudo e no empenho, estava em casa.

A questionar se ‘esta’ seria a melhor maneira de fazer as coisas. No ensino. Na estrutura de uma universidade, ou na estrutura de um hospital. E daí para a estrutura de uma sociedade, onde não quis ser ministro de Pintasilgo (de quem era tão amigo e tertuliante) para não perder o pé da realidade.

Mário Soares disse-me um dia sobre ele, que era dessa geração de peixinhos vermelhos em água benta. Cristão de Esquerda, com maiúsculas nos compromissos grandes.

Tinha força, teimosia e brilhantismo em dose certa para mudar quase tudo. E ria.

Ria com graça, abraçava com força, adorava pregar partidas.

Cantava mal, e cantava só para irritar a sua horde de adolescentes, rodeado de miúdas (4 filhas, tantas sobrinhas, tantas enfermeiras, tantas Irmãs da enfermagem de Santa Maria que o adoravam). Dançava mal, mas adorava que se dançasse.

Ouvia musica como alimento, pedia mais ao Sidónio Paes, que o cobria de referências extraordinárias.

Lia tudo, sempre.

Sonhámos fazer um estúdio de fotografia em casa. Sonhámos atravessar os Estados Unidos de carro. Ele sonhava com um mundo Justo e Fraterno – dos três sonhos, empenhou-se muito mais neste!, e aderiu ao que pôde, empurrou o que pôde, lutou acerrimamente por uma educação mais construtiva e livre, mais próxima da humanidade.

Irritava-se com numerus clausus e punha em questão a qualidade dos apenas-com-grandes-notas versus a qualidade da paixão, do talento, da vocação.

O que seria agora? Como seria?

Tanto a mudar, como dizia o Dr. Luís Paulino Pereira (LPP), e eu sempre a perguntar-me: como é que ele reagiria? Que loucura, o que é que ele diria, sabiamente, sobre as anormalidades ou sobre as conquistas?

Adorava gadgets. O que seria da high tech nas mãos dele? De certeza, imenso colo para imensa gente, não dos que têm acesso financeiro ao mais avançado que há na medicina atual, mas sim os outros, que nunca, nunca, ficaram para trás. Nunca mesmo. Continuo, hoje, a receber estórias «a minha mãe salvou-se porque o teu pai…».

Era ele, fazia parte, estava lá dentro. As pessoas, SEMPRE, primeiro. Mais tempo a ouvir-lhes a história de vida do que propriamente a fazer medições. Intuitivo, conhecedor, respeitador do Cada Caso é especial.

Choquei com o SOL na opinião do dr. LPP sem estar previsto, sem saber. Um raio atravessou a família, de partilhas e reações consecutivas – porque hoje é assim que se faz, pai. Ser-te-ia completamente natural.

E eventualmente, nessa voragem de ver tão mais acima que nós, o teu rasto já teria segurado muitas outras vidas, evitado muitas outras asneiras, chocado de frente (em tão boa educação quanto sarcasmo) com decisões politicas ou académicas.

Alunos a crescer ao colo dos Professores, não na sombra. A serem puxados, não humilhados. Com uma enorme exigência mas total justiça. Seria outro o caminho.

Por agora, saboreio aquele texto inesperado, e agradeço.

Agradeço a partilha do teu rasto, e (re-partilho, para que mais se cruzem contigo, À espera dessas conversas que temos prometidas mais lá à frente).

Não desista, dr. Paulino Pereira, mas experimente porque resulta: converse já. Sabe bem.

Eventualmente abriu-se qualquer coisa no Céu.

Que bom sinal para o inicio do ano.

Por fim far-lhe-ão Jus ao que deixou e ao que quis que fosse o futuro.

30 anos depois, a Faculdade de Medicina vai ter francas melhorias, a Saúde no país vai voltar a ser Social sem demagogia nem trafulhice, os amigos vão voltar a passar serões a partilhar visões de um mundo melhor e como o construir, e as pessoas em geral vão sentir que sim, que fazem parte, que podem e devem, e que se todos empurrarmos, a bola mexe.

Que grande ano que aí vem, pai. Fica por perto, vai valer a pena!