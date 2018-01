Urban Beach. MAI dá ordem de reabertura da discoteca

Eduardo Cabrita determinou hoje, quinta-feira, o fim da medida de encerramento da discoteca Urban Beach, em Lisboa, que se encontrava encerrada desde o dia 3 de novembro de 2017.

A decisão de reabertura deste espaço foi tomada por Eduardo Cabrita, após o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) terem informado a tutela que já foram implementadas todas as condições de segurança, exigidas pelas entidades aos proprietários do estabelecimento noturno.

As medidas de segurança passam pela reorganização da segurança privada e também questões relacionadas com o licenciamento do espaço e pelo sistema de videovigilância e de segurança contra incêndios, declarou ao jornal Expresso fonte do Ministério da Administração Interna.

O ministro pretende ainda que a PSP e a GNR façam um levantamento da avaliação das condições de segurança de todos os espaços noturnos a nível nacional.

O Grupo K, detentor da discoteca, já foi informado sobre a decisão tomada pelo MAI.

Recorde-se que a discoteca foi encerrada a 3 de novembro de 2017 após ter sido divulgado um vídeo de agressões a dois jovens, à porta da discoteca Urban Beach, por três seguranças deste espaço noturno.