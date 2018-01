André Ventura anuncia candidatura à liderança do PSD

“Não voltará a haver eleições no PSD sem a minha presença”, referiu o autarca

André Ventura, em declarações à Sábado, anunciou que se irá candidatar à presidência do PSD nas próximas eleições diretas que irão ocorrer em 2020.

“Não voltará a haver eleições no PSD sem a minha presença”, afirmou o autarca. Duas semanas depois de Rui Rio ter vencido as eleições, Ventura é o primeiro a assumir que se irá candidatar à liderança do partido.

“Rui Rio vai manter o PSD neste círculo de enorme proximidade ao PS e ao politicamente correto. Duvido muito – Deus queira que esteja errado – que nos leve à vitória [nas legislativas] em 2019”, referiu André Ventura.

Segundo a Sábado, esta decisão não é mais do que uma consequência daquilo que já tinha adiantado na noite das diretas do PSD. “Conhecidos que são os resultados [das directas], não posso ser hipócrita nem cínico. O caminho que venceu não é aquele que desejo para o PSD e não é, na minha opinião, aquele que nos vai levar de volta às grandes vitórias eleitorais”, sublinhou, na altura, o vereador da Câmara Municipal de Loures à Sábado.