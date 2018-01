Nuno Graciano: "Tentaram destruir-me"

Nuno Graciano “quebrou o silêncio” no programa da SIC ‘Alta Definição’ e explicou o que o levou a ser afastado da televisão há dois anos.

“Acabei por dar mão e braços a pessoas que hoje cagaram para mim completamente e isso é uma magoa enorme que eu tenho. Não acho justo, não acho correto, não acho que a vida tenha que ser assim.”, afirmou o antigo apresentador, num teaser partilhado nas redes sociais.

Nuno Graciano afirmou que pessoas do meio “tentaram destruí-lo”: “Fui muito massacrado ultimamente, fizeram-me de facto mal. Amachucaram-me, sabes, achincalharam-me, tentaram-me destruir. Porquê não sei ainda, acho que nunca saberei, mas tentaram destruir-me.”. Recorde-se que o último trabalho de Nuno Graciano como apresentador foi no programa Manhãs CM, na CMTV.

O ex-apresentador dedica-se agora à produção de queijos da Serra da Estrela, o ‘Queijo do Tio Careca’. “Eu tive que me reinventar, podia ter ficado como muitas pessoas em casa na cadeira a ver o que é que acontece, a ver se o telefone toca, mas eu disse não. Não me vão destruir porque eu não vou permitir”, afirmou.

“Eu tenho responsabilidades familiares, tenho quatro filhos fantásticos que eu tenho que criar e a quem tenho de dar o exemplo de que quando a vida nos prega rasteiras nós temos de nos reerguer”, acrescentou.