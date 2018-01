Praga de ratos obriga ao encerramento da secundária do Restelo e da escola EB1 de Caselas

De acordo com o diretor do agrupamento de escolas, não estão reunidas "condições de higiene e saúde pública".

A Escola Secundária do Restelo e a Escola EB1 de Caselas foram obrigadas a fechar, esta quinta-feira, devido a uma praga de ratos.

As escolas só irão reabrir no dia 29 de janeiro, próxima segunda-feira, esclarece uma ordem de serviço, assinada por Júlio Dias dos Santos, diretor do agrupamento de escolas do Restelo, que considera que não estão “garantidas as condições de higiene e saúde pública".

Segundo a nota enviada pelo diretor do agrupamento de escolas, "serão tomadas as medidas necessárias dentro do perímetro escolar e serão alertadas as entidades competentes no que respeita ao espaço exterior envolvente, visto o problema ultrapassar os limites do recinto escolar".