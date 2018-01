Carolina Deslandes critica SNS nas redes sociais: “Cada vez tenho menos saco para um país em que ninguém dá a cara por nada”

A cantora fez uma publicação nas redes sociais, a criticar o SNS de Portugal.

"Entrar com uma criança com 40 graus de febre que não baixam há 12 horas e, como a criança está a dormir ao colo do pai, eu, mãe, que venho com o carrinho, saco e boletim de vacinas sou OBRIGADA a esperar cá fora", começou por escrever Carolina Deslandes.

"Pergunto qual a razão e como é possível uma criança só poder ter o pai ou a mãe ao seu lado. Resposta: 'são ordens superiores'. Não entendo qual é o critério que obriga um pai ou uma mãe a serem afastados dos seus filhos numa situação de aflição. E cada vez tenho menos saco para um país em que ninguém dá a cara por nada e a resposta é sempre a mesma: 'são ordens superiores'", queixou-se a cantora, na mesma publicação.