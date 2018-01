Call center da Altice na Covilhã vai criar 200 novos postos

O novo Contact Center da Altice/Randstad na Covilhã que vai ser inaugurado em fevereiro vai criar cerca de 200 novos postos de trabalho, em que só este ano serão criados 150. A este total junta-se os mais de 1500 criados nos últimos dois anos e meio.

O Contact Center está instalado no Parkurbis (Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã), trata-se de um equipamento novo e moderno, com open space para 128 postos de atendimento, ladeados por salas de formação, reunião e de convívio para os colaboradores, revela em comunicado.

Há, neste momento, mais de 1500 pessoas em funções em centros de atendimento da Altice, na maioria mulheres, sendo que 78% são provenientes de situações de desemprego e 30% são licenciados.

O protocolo para a instalação do “call center” da Altice foi assinado entre a Câmara Municipal e a empresa Randstad. O CEO da empresa em Portugal destaca a parceria com a Altice e a relação com o município, um trabalho desenhado a três anos e que muitos frutos tem dado, essencialmente ao país”. José Miguel Leonardo sublinha ainda que “este é mais um resultado da valorização do talento nacional e da nossa capacidade de oferecer um serviço de excelência”.

O Presidente Executivo da Altice Portugal congratula-se pelos excelentes resultados que esta área de projeto Altice/Randstad tem produzido em Portugal. “Esta é mais uma prova da vontade clara da Altice de investir no nosso país, criando valor, criando emprego, construindo e modernizando infraestruturas e garantindo suporte para o funcionamento pleno da tecnologia e inovação em qualquer parte do território, nunca esquecendo a vertente da responsabilidade social e a aposta na cultura”. Alexandre Fonseca garante ainda que “investir no interior do país é respeitar e cumprir o principio da igualdade da constituição”. O CEO da Altice Portugal garante ainda que “a localização destes centros de contacto são uma opção estratégica da Altice, sendo instalados em zonas com baixa densidade populacional, para procurar dar resposta à preocupação da desertificação” e sublinha ainda a ambição da empresa: “queremos criar 4 mil postos de trabalho em call centers”.