Paris está inundada devido ao meu tempo. Louvre já foi obrigado a encerrar uma sala | FOTOS

O nível das águas do rio Sena, em França, está a inundar as ruas de Paris. Há vários museus, comboios e ruas encerrados devido ao mau tempo que se faz sentir na capital francesa.

As autoridades estão a pedir aos moradores de Paris que se mantenham longe das margens do Sena, uma vez que desde o início desta semana que a chuva não dá tréguas. O nível das águas do rio está a subir muito rapidamente e, de acordo com a Meteo France, a agência meteorológica francesa, espera-se que continue a subir até, pelo menos, sábado.

O nível das águas já atingiu os cinco metros só durante o dia de hoje, mas poderá ultrapassar os seis metros, escreve o “ABC News”.

Devido às inundações, já foram encerradas seis estações do RER, o comboio regional que liga várias regiões de Paris. Todas as estradas e túneis junto ao cais foram fechadas.

O Museu do Louvre também foi obrigado a encerrar uma das suas salas, a sala de exposição B, onde se encontra a coleção islâmica, por correr o risco de ficar totalmente inundada.

Além do Louvre, o Museu D’Orsay também está a aplicar medidas de prevenção, assim como o Museu L’Orangerie.

“Para cumprir o Plano de Proteção Contra as Inundações, o museu vai encerrar às 18 horas de quinta-feira, 25 de janeiro. A La Curieuse noturna prevista para esse mesmo dia passa para 8 de fevereiro. O museu abrirá às horas habituais na sexta-feira, 26 de janeiro”, pode ler-se no site do Museu D’Orsay.

Recorde-se que, em 2016, o rio Sena subiu ao nível a que se encontra, atualmente, o que corresponde a quatro metros acima do habitual e obrigou ao encerramento de vários monumentos, entre eles o Museu do Louvre.