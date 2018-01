Venezuela expulsa embaixador espanhol

O embaixador foi classificado como “persona non grata”.

A Venezuela anunciou esta quinta-feira a expulsão do país do embaixador espanhol, considerando-o mesmo como “persona non grata”.

O regime de Nicolás Maduro alega que o embaixador interferiu em assuntos internos venezuelanos. Caracas fala de “contínuas agressões e recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos” por parte de Jesús Silva Ferández, cita o jornal espanhol El País.

O ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha já confirmou que o embaixador Jesús Silva Ferández foi expulso da Venezuela.