Défice melhora 1,6 mil milhões de euros

"O défice das Administrações Públicas (AP) de 2017 ascendeu a 2.574 milhões de euros, em contabilidade pública. Esta evolução traduz-se numa melhoria de 1.607 milhões de euros face a 2016, explicada pelo crescimento da receita de 3,8% acima do crescimento de 1,6% da despesa", revela o ministério das Finanças.

O comunicado acrescenta que, "pelo segundo ano consecutivo, o Governo garante o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos no orçamento do Estado".

Em outubro, na apresentação do Orçamento do Estado para 2018, o Executivo apresentou uma previsão para o défice de 2017 de 1,4% do PIB. Mas o primeiro-miniistro, António Costa, já tinha apontado que o valior ficou em 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Notícia em atualização