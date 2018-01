Sporting. Gelson Martins falha final da Taça da Liga

Jorge Jesus não poderá contar com Gelson Martins para o jogo da final da Taça da Liga, este sábado em Braga, frente ao Vitória de Setúbal. O extremo luso abandonou o jogo de quarta-feira com o FC Porto ainda antes do intervalo e o boletim clínico divulgado pelo Sporting esta quinta-feira confirmou uma "lesão muscular na face posterior da coxa direita".

Boletim Clínico:@GelsonMartins_ - lesão muscular na face posterior da coxa direita;

@3jonathansilva - rotura do ligamento lateral interno do joelho direito (treino condicionado) pic.twitter.com/JOrVNPklPC — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 25 de janeiro de 2018



Pelo contrário, Daniel Podence já integrou o treino desta manhã dos leões, onde só trabalharam os jogadores de campo não utilizados frente ao FC Porto. O jovem atacante, recorde-se, falhou o encontro com os dragões, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

Más notícias também para Sérgio Conceição. O técnico portista viu Danilo sair do clássico logo aos 11 minutos, agarrado à perna esquerda, e a ressonância magnética realizada esta quinta-feira confirou uma rotura muscular nos gémeos do médio português.

O tempo estimado de paragem de Danilo não foi adiantado pelo FC Porto, mas nestes casos costuma rondar um mês. Se tal se vier a confirmar, o internacional luso irá falhar a primeira mão da Taça de Portugal, novamente frente ao Sporting, marcada para 7 de fevereiro, estando também em sério risco de ficar de fora do jogo com o Liverpool, no Dragão, a 14 do próximo mês, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões - isto, falando apenas dos jogos de maior cartaz. A presença frente a Moreirense, Braga, Chaves, Rio Ave e Portimonense parece, por agora, fora de hipótese.