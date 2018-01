Benfica. Gabigol e Filipe Augusto deixam a Luz

O Benfica continua a arrumar a casa neste mercado de inverno. Depois de ter cedido Lisandro López ao Inter de Milão e Pedro Pereira ao Génova, o tetracampeão nacional permitiu agora as saídas de dois brasileiros: Filipe Augusto e Gabriel Barbosa, conhecido no mundo do futebol como Gabigol.

O médio de 24 anos, na Luz há precisamente um ano, cumpriu 14 partidas esta temporada sob as ordens de Rui Vitória. Nunca foi, todavia, um nome consensual entre os adeptos encarnados, tendo feito apenas uma partida nos últimos dois meses. Sai agora por empréstimo de ano e meio para o Alanyaspor, atual 13º classificado da Liga turca, depois de conquistar um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de águia ao peito.

Também esta quinta-feira, Gabigol foi oficializado num novo clube: o Santos. Durante a manhã, a Liga italiana confirmou a "devolução" do avançado pelo Benfica ao Inter de Milão, mas poucas horas depois o gigante brasileiro anunciou o regresso do jogador, falhanço rotundo na Luz: apenas cinco jogos e um golo, frente ao Olhanense, para a Taça de Portugal. Ainda assim, Gabriel Barbosa mostrou-se agradecido pelos meses passados no Benfica.

"Hoje, encerro o meu ciclo no SL Benfica, um gigante que aprendi a admirar. Quero agradecer aos encarnados pela oportunidade. Também faço questão de agradecer [aos] meus companheiros pelo carinho e pelas amizades formadas", referiu, numa mensagem colocada nas redes sociais.

Hoje, encerro meu ciclo no @SLBenfica, um gigante que aprendi a admirar. Quero agradecer aos Encarnados pela oportunidade. Também faço questão de agradecer meus companheiros pelo carinho e pelas amizades formadas nesse meu período! Obrigado irmãos, obrigado @SLBenfica 👊🏾🔴⚪🦅 pic.twitter.com/xDv0ISA49N — Gabriel Barbosa (@gabigol) 25 de janeiro de 2018

Também na equipa B encarnada houve mexidas. Alan Júnior, avançado brasileiro de 24 anos contratado no início da temporada ao Fafe, foi cedido à Académica até ao fim desta época. Pela formação secundária dos encarnados apontou cinco golos em 19 jogos. Para o seu lugar chegou Anthony Carter, avançado australiano que somava cinco golos em 16 jogos pelo Trofense, no Campeonato de Portugal. O jogador de 23 anos assinou por quatro épocas e meia com as águias.