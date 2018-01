Avaliação das Casas voltou a subir e disparou 5% em 2017

O crescimento do valor da avaliação verificou-se em todas as regiões, mas foi mais significativa no Algarve e no Centro que apresentaram variações de 7,7% e 5,9%, respetivamente.

O valor médio do metro quadrado no país fixou-se nos 1150 euros em dezembro. Trata-se de um novo máximo de maio de 2011, e que coloca em 5% a subida da avaliação bancária das casas registada no ano passado.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, os preços das casas aumentaram em 2017, em média, 50 euros por metro quadrado.

“Por natureza de alojamentos, no ano de 2017, o valor médio de avaliação bancária aumentou 5,3% nos apar- tamentos e 4,9% nas moradias, para valores médios de avaliação de 1.177 euros/m2 e de 1.046 euros/m2 (1.118 euros/m2 e 998 euros/m2, em 2016, pela mesma ordem)”, pode ler-se no mesmo relatório do INE.

Olhando apenas para o mês de dezembro, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação subiu para 1.150 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de seis euros, ou de 0,5%, face ao registado em novembro. Ou seja, continuou a subir depois de um crescimento de seis euros em outubro e de um novo aumento de três euros em novembro.