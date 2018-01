João Mário já faz exames médicos no West Ham

A confirmação partiu do próprio treinador dos hammers, David Moyes. O internacional português vai jogar em Londres por empréstimo do Inter de Milão até ao fim da temporada

João Mário vai jogar no West Ham até ao final da temporada. O ex-jogador do Sporting já esteve durante o dia de hoje em Londres a fazer os indispensáveis exames médicos - a confirmação foi dada pelo próprio treinador dos hammers, David Moyes, em conferência de imprensa.

"As vossas fontes estão corretas. Ele está a fazer exames neste momento", respondeu o técnico, quando questionado sobre a possível chegada do jogador português. Moyes revelou ainda que João Mário jogará no West Ham "por empréstimo" do Inter de Milão, sem revelar mais pormenores sobre o negócio.

O médio internacional português transferiu-se do Sporting para o Inter no verão de 2016, rendendo 40 milhões de euros aos leões (mais cinco variáveis), mas não se conseguiu afirmar nos nerazzurri. Fez 32 jogos e três golos na primeira temporada, somando 15 esta época - mas apenas seis como titular, num total de 615 minutos. Vai agora procurar mais minutos de jogo no atual 11º classificado da Premier League, onde joga ainda o colega de seleção José Fonte e o internacional sub-18 luso Domingos Quina, na tentativa de ganhar minutos para não arriscar perder o comboio do Mundial.