Sporting confirma empréstimo de Iuri Medeiros ao Génova

O Sporting confirmou, esta quinta-feira, a cedência de Iuri Medeiros ao Génova por um ano e meio. O extremo, de resto, já se encontra em Itália desde domingo, tendo mesmo falado aos jornalistas no dia seguinte, antes de realizar os indispensáveis exames médicos. "Estou muito feliz por estar aqui. Mensagem para os adeptos do Génova? Vemo-nos em breve", referiu então, citado pelo jornal "Il Secolo XIX".

Esta será a primeira aventura de Iuri Medeiros no estrangeiro, depois de passagens por Arouca, Moreirense e Boavista, sempre por empréstimo dos leões. Aos 23 anos, o extremo nascido nos Açores junta-se a Miguel Veloso, Pedro Pereira e Taarabt, os dois últimos cedidos pelo Benfica ao clube italiano. O Génova ficou com opção de compra do passe do jogador no fim do ano e meio contratualizado, cifrada nos dez milhões de euros, pagando já um milhão pelo empréstimo - os leões ficam ainda com direito de preferência sobre o jogador e 20 por cento de uma mais-valia futura.

Esta época, Iuri Medeiros estreou-se oficialmente pela equipa principal do Sporting, cumprindo 11 jogos e apontando um golo - na Taça de Portugal, na goleada (6-0) sobre o União da Madeira. Fez ainda um jogo pela equipa B: precisamente o dérbi contra o Benfica, no Seixal, onde os leões saíram derrotados (2-1).