Sete filmes para ver sobre Nixon

1. Four More Years (1972)

“Four More Years” era, em 1972, a frase que mais se ouvia na Convenção Nacional Republicana, e faz o título deste documentário televisivo, transmitido ainda dois anos antes da demissão de Nixon.

2. Todos os Homens do Presidente (1976)

Título obrigatório, filmado ainda a quente por Alan J. Pakula logo após a queda de Nixon. “Os Homens do Presidente” é notável pelo rigor com que retrata a investigação sobre o caso Watergate levada a cabo por Bob Woodward (Robert Redford) e Carl Bernstein (Dustin Hoffman), do “Washington Post”.

3. Secret Honor (1984)

Philip Baker Hall é neste filme de Robert Altman um Nixon bastante ficcionado, já na fase da pós-presidência. Sozinho com os seus pensamentos, um gravador, uma garrafa de whisky e uma arma, para a revelação de uma verdade imaginada sobre o Watergate.

4. Nixon (1995)

Anthony Hopkins interpreta o papel do 37.º presidente da América neste biopic em que Oliver Stone traça o percurso de vida de Nixon - da infância ao Watergate.

5. Frost/Nixon (2008)

Frank Langella é Nixon, Michael Sheen, o icónico entrevistador David Frost num filme em tempo real em que Ron Howard recria a primeira entrevista do já ex- -presidente depois de se ter afastado da Casa Branca.

6. Our Nixon (2013)

Um documentário de Penny Lane a partir de imagens de arquivo em Super 8 recolhidas por aqueles que estavam próximos de Nixon. E que vale sobretudo pelo retrato das figuras-chave da época como pessoas, não como “vilões”.

7. Nixon by Nixon: In His Own Words (2014)

Um filme da HBO que recupera as conversas gravadas secretamente por Nixon na Casa Branca entre 1971 e 1973 - uma revelação chocante, envolvendo casos como os Papéis do Pentágono ou Watergate.