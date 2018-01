Curiosidades. A múmia de Basileia é a octa-avó de Boris Johnson

Esta sexta-feira comprovou-se uma linha geneológica cansativa, mas interessante. Para começá-la é preciso recuar ao século XVIII, quando a sífilis se tratava com um remédio que matava mais que a própria doença: mercúrio, uma substância que, esquecendo os estragos aos corpos vivos, conserva bem o dos mortos. Foi o que aconteceu com a vida e cadáver de Anna Catharina Bischoff, desenterrado em 1975 de sob a laje de uma igreja em Basileia, bem alimentado e vestido com tecidos ricos, e esta sexta-feira identificado com 99,8% de certeza.

Os cientistas vêm analisando o cadáver bem conservado ao longo dos últimos 42 anos, mas as descobertas sucedem-se a passo lento, à medida do interesse e da tecnologia. Nunca houve dúvidas de que o corpo mumificado pertencia a uma família de calsse alta, até porque a igreja onde foi encontrado, Barfüsser, era frequentada no século XVIII pelas famílias ricas da burguesia, que construíam fortuna com o comércio pelo Reno. Recentemente, porém, foram encontrados registos de que a múmia já fora desenterrada em 1843.

Com base no que se escreveu então, surgiu a primeira suspeita. O cadáver mumificado de Basileia pertenceria, segundo as teorias do século XIX, à família dos Bischoffs. Os resultados do teste de ADN foram anunciados esta sexta-feira e concluem com 99,8% de certeza que o corpo é na realidade de Anna Catharina Bischoff, que nasceu e morreu em Basileia, em 1719 e 1787. Os seus descendentes mantiveram-se no topo da sociedade, particularmente o seu oto-neto, o exótico Boris Johnson, uma das mais célebres caras do governo britânico.

Anna Catharina Bischoff teve sete filhos. Desses, apenas dois sobreviveram ao parto. A sua filha, também Anna, casou-se com Christian Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein. Cinco gerações de von Pfeffels depois, Marie Luise von Pfeffel casou-se com Stanley Fred Williams. Fez-se a ponte com o mundo britânico e a filha do casal, Yvonne, casou-se com Osman Wilfred Johnson Kemal. O seu filho, Stanley Johnson, fez a ponte final: é o pai de Boris Johnson, ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.