Fim de semana marcado por temperaturas baixas mas sem chuva

Para esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ocorrência de alguma precipitação fraca, no entanto, a partir de sábado a chuva dá lugar a temperaturas mais baixas.

Segundo o IPMA, “amanhã e no domingo vamos ter céu pouco nublado ou limpo, podendo haver alguma nebulosidade no norte e centro. Vamos continuar a ter vento de norte moderado a forte com rajadas até 60 quilómetros por hora e acentuado arrefecimento noturno. As próximas noites vão ser de temperaturas baixas, mas compatíveis com uma situação de inverno”.

Nas regiões Norte e Centro do país as temperaturas mínimas irão rondar entre -1 graus celsius e -4 graus. Já para a região Sul os valores rondarão entre os cinco e oito graus celsius.

O IPMA prevê ainda aumento do vento a partir de domingo e até ao meio da próxima semana não está prevista ocorrência de chuva.