12 pessoas realojadas depois do incêndio em Lisboa

O incêndio que deflagrou ontem à noite numa habitação na rua de São Domingos à Lapa, Lisboa, obrigou a que 12 pessoas tivessem de ser realojadas.

Fernando Curto, chefe de primeira classe do Regimento de Sapadores Bombeiros, afirmou à Lusa que identificaram “seis casais, ou seja 12 pessoas, que tiveram de ficar a pernoitar em casa de familiares ou de amigos”.

A mesma fonte referiu ainda que os moradores preferiram passar a noite em casa de familiares e amigos em vez de aceitarem o realojamento da Câmara de Lisboa.

Fernando Curto explicou que este alojamento foi “apenas por precaução”. “Não foi propriamente pelo estado do edifício, porque não havia perigo de ruir, mas mais pela quantidade de água usada. Nós tivemos dificuldade em montar a autoescada por causa do traçado do elétrico e, por isso, não fomos muito eficazes em relação ao débito de água”, sublinhou.

Segundo o comandante dos bombeiros, os moradores do terceiro andar e da cobertura ainda não podem regressar a casa, visto terem sido os mais afetados. No entanto, os restantes moradores podem regressar assim que voltar a eletricidade e o gás e os destroços sejam limpos.

Para já ainda não se conhecem as causas do incêndio, mas a Polícia Judiciária já está a investigar.

Recorde-se que o incêndio deflagrou ontem, quinta-feira, por volta das 20h30 na Lapa, Lisboa, mas foi dado como extinto uma hora depois.