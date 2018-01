Coreia do Sul. Incêndio em hospital provoca 37 mortos

Um incêndio, que deflagrou esta sexta-feira, num hospital da Coreia do Sul, provocou 37 mortos e cerca de 130 feridos.

Segundo a agência de notícias Yonhap, as autoridades tinham apontado para 41 vítimas mortais, no entanto, depois de revisto o número desceu para 37.

O incêndio deflagrou por voltas das 7h30 locais na sala de urgências do primeiro piso do edifício e mais de 50 pessoas foram retiradas do hospital e da residência de idosos que fica no mesmo edifício.

Para já, ainda não se conhecem as causas do incêndio.