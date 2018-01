Junta de Freguesia toma medidas depois de denúncia do pão com pregos em Lisboa

No início da semana, foi partilhado nas redes sociais uma imagem de um pão com pregos que servia como uma espécie de armadilha para os cães que costumam passear pelo jardim da Ajuda, em Lisboa.

Segundo o Notícias ao Minuto, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda estava surpreso com a publicação e pensou tratar-se de uma brincadeira. No entanto, quando se apercebeu de que a aemaça era real condenou a atitude. “Eu não queria acreditar que fosse verdade. Não sei o que passa na cabeça de alguém para fazer uma coisa destas”, referiu.

A PSP já foi informada da situação e, juntamente com a Junta de Freguesia, irão tomar medidas.

O jardim da Ajuda tinha sido inicialmente construído para ser um jardim infantil, mas com o passar do tempo as crianças deixaram de brincar na rua e passou a ser o sítio ideal para passear os cães. Por essa razão, e para evitar situações como a denunciada no Facebook, a Junta de Freguesia e a Câmara vão traçar uma estratégia para transformar o parque num sítio mais canino, evitando assim situações como a que foi denunciada no Facebook.