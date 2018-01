Trump queria um Van Gogh, mas em vez disso museu ofereceu uma sanita de ouro

O presidente norte-americano pediu ao Museu Guggenheim em prestado um quadro de Van Gogh para pendurar na Casa Branca. No entanto, o museu respondeu de forma satírica, em vez do quadro o museu ofereceu uma sanita de ouro.

A obra pertence a Maurizio Cattelan, um artista italiano, que utilizou 18 quilates para fazer a sanita. Como crítica à avareza da nação norte-americana, o artista decidiu chamar a sanita de ‘América’.

O museu respondeu ao presidente via e-mail, afirmando que não conseguiam satisfazer o pedido original mas que tinham esperança de que aquela oferta especial fosse do seu interesse.

O museu referia ainda que aquilo poderia ser “um empréstimo a longo prazo” e que é “muito valiosa e algo frágil”, mas que poderiam “providenciar todas as instruções para a sua instalação e manutenção”.

