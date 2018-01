FC Porto acusa Fábio Coentrão de racismo

Numa nota divulgada esta sexta-feira na publicação Dragões Diário, o FC Porto criticou a atitude do jogador do Sporting no clássico da passada quarta-feira em jogo a contar para a Taça da Liga.

Recorde-se que o defesa esquerdo do Sporting e o avançado do FC Porto Marega envolveram-se numa discussão após uma falta perto da grande-área de Rui Patrício. Foi nesse momento que Fábio Coentrão, aparentemente, chamou "preto do c******" ao avançado do FC Porto".

O FC Porto recorreu à música “Lavagem Cerebral”, do brasileiro Gabriel o Pensador, para criticar o jogador do Sporting, destacando o verso “racismo é burrice”.

"Mas se o tratamento e a oxigenação for exterior, aplicados apenas por fora, como parece ser o caso, então aí a música é outra, apesar de igualmente célebre e do mesmo rapper e compositor. Sim, é 'Lôraburra'", lê-se na publicação do FC Porto.