Serviço de ortopedia de Torres Vedras fechado por causa de bactéria de legionela

“Encontrou-se 'legionella' em torneiras de uma casa de banho do Serviço de Ortopedia 2 e o serviço foi encerrado”, referiu o diretor clínico do Centro Hospitalar do Oeste

O Serviço de ortopedia do Hospital de Torres Vedras foi encerrado esta sexta-feira, depois de ter sido detetada uma bactéria de legionela numa casa de banho da administração do hospital.

A informação foi adiantada pelo diretor clínico do Centro Hospital do Oeste, António Curado à Lusa. “Encontrou-se 'legionella' em torneiras de uma casa de banho do Serviço de Ortopedia 2 e o serviço foi encerrado”.

“O resultado das análises à água foi positivo” e, de acordo com o responsável, a casa de banho foi logo fechada e “feita a desinfeção com choque térmico e com produto próprio, primeiro daquele serviço e depois de todo o hospital”.

Cerca de 17 doentes da ortopedia tiveram de ser deslocados para outros sítios por causa da bactéria e o diretor explicou que “foi feita uma pesquisa às análises clínicas dos últimos seis meses para confirmar que não houve qualquer doente ou trabalhador infetado”.

A situação está a ser acompanhada por um delegado regional de saúde e técnicos de saúde pública. Depois da desinfeção já foram feitas novas análises e o seu resultado “deverá demorar cerca de duas a três semanas” a ser conhecido.

As tubagens estão a ser substituídas e as consultas e cirurgias de ortopedia estão a decorrer normalmente.