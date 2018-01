Praga de ratos. Situação na Secundária do Restelo vai ser reavaliada na segunda-feira

A Escola Secundária do Restelo encontra-se encerrada desde ontem, quinta-feira, devido a uma praga de ratos. Desratização está a decorrer

A Escola Secundária do Restelo e a Escola Básica (EB) 1 de Caselas, em Lisboa, foram obrigadas a encerrar, ao início da tarde desta quinta-feira, para se realizar uma desratização, avançou o diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, Júlio Santos.

Em declarações à Lusa, o diretor do agrupamento de escolas adiantou que estas só iriam reabrir na segunda-feira, após ser cumprido o período de “quarentena e resguardo”.

Segundo Júlio Santos, nas duas escolas, a intervenção é feita por parte de uma empresa contratada para o efeito e, no exterior, a Junta de Freguesia, em articulação, com a Câmara de Lisboa irá proceder à limpeza na área circundante.

Depois de estar realizada a desratização,“será feita uma reavaliação na segunda-feira de manhã para garantir que os alunos podem continuar a utilizar a escola em segurança”.