Acidente no IC6 faz 4 feridos. Estrada está cortada ao trânsito

Um despiste no IC6, entre Arganil e Tábua, em Coimbra, fez quatro vítimas, e duas delas estão encarceradas.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Tábua, o trânsito encontra-se cortado no sentido Oliveira do Hospital-Coimbra.

O alerta foi dado pelas 15h21, e no local estão presentes os Bombeiros de Tábua, juntamente com três viaturas de apoio, os Bombeiros de Arganil, com uma ambulância e a GNR.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra.