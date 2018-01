26 de janeiro 2018

Legionela. Hospitais do Oeste vão ter sistemas de desinfeção para evitar contaminação

Os hospitais das Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras vão ser todos equipados com um sistema de desinfeção do circuito de água, de forma a evitar a contaminação da bactéria da legionela, informou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO).