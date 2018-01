Inglaterra. João Mário apresentado no West Ham

João Mário foi esta sexta-feira oficializado como reforço do West Ham. O internacional português assinou com os hammers até ao final da temporada, por empréstimo do Inter de Milão, e até já foi convocado para o jogo deste sábado com o Wigan, para a Taça de Inglaterra.

"É uma experência fantástica juntar-me a esta grande equipa e estou muito orgulhoso de cá estar. Foi tudo muito rápido. É muito bom estar na Premier League. O José [Fonte] falou-me do clube. É um clube histórico, um estádio incrível e jogadores fantásticos", afirmou o médio ao site do West Ham, onde partilhará o balneário com Fonte, seu colega na Seleção nacional, e ainda com o internacional jovem luso Domingos Quina.

João Mário transferiu-se do Sporting para o Inter no verão de 2016, rendendo 40 milhões de euros aos leões (mais cinco variáveis), mas não se conseguiu afirmar nos nerazzurri. Fez 32 jogos e três golos na primeira temporada, somando 15 esta época - mas apenas seis como titular, num total de 615 minutos. Vai agora procurar mais minutos de jogo no atual 11º classificado da Premier League, que inovou na hora de dar a conhecer a chegada do internacional português.