Bloguer confessa ter sido vítima de bullying: “Desejaram-me a morte” | Vídeo

Alexandra Pereira foi a pioneira, em Espanha, na criação de blogs dedicados apenas à moda. No entanto, no seu último vídeo para o Youtube, falou sobre um assunto pessoal muito sensível.

A jovem falou sobre o bullying, e confessou que tem sofrido ao longo dos anos nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal El Mundo, a espanhola garantiu que estava na hora de lutar contra os ‘haters’ e não deixar passar as ofensas em branco: “Há muitas pessoas que tentaram deitar por terra cada passo que dei nesta indústria. Na verdade, não sei como é que consegui chegar tão longe com o bullying que sofri”, começa por dizer no vídeo.

“Tem sido algo constante durante anos, não é um comentário isolado ou uma crítica construtiva. A liberdade das pessoas termina quando afeta a minha, tenho direito à privacidade e ao respeito”, diz a bloguer.

A espanhola reconhece que a sua profissão exige, de certa forma, uma exposição pública maior, mas ainda assim garante que o que mostra nas redes sociais é apenas uma pequena parte da sua realidade. “Já disseram todo o tipo de coisas: queriam saber quanto lucrava com a minha marca, sobre o meu companheiro, que se tornou público antes de eu admitir a nossa relação, também houve comentários racistas por causa da minha origem árabe, sobre a orientação sexual da minha irmã… coisas que nem se consegue imaginar. Algo doentio”, refere.

A bloguer chegou mesmo a dizer que houve pessoas que lhe desejaram a morte: “Odeio e amo as redes sociais ao mesmo tempo, porque geram muitas coisas positivas, mas também criam uma série de monstros. Houve gente que me chegou a desejar a morte”.