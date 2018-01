Atentados de Paris. Bélgica ‘entrega’ principal suspeito à justiça francesa

Mohamed Bakkali é um dos principais suspeitos dos atentados terroristas de Paris, que ocorreram em novembro de 2915, e onde morreram 130 pessoas.

Esta sexta-feira, Bakkali foi entregue às autoridades de França, pela Bélgica, informou a procuradoria federal belga.

"Mohamed B. foi hoje entregue às autoridades judiciais francesas, no quadro do inquérito dos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris, mas também do atentado fracassado ao comboio de alta velocidade entre Amesterdão e Paris, em agosto do mesmo ano”, esclarece o Ministério Público belga, em comunicado.

No dia 30 de junho de 2016, a justiça belga tinha autorizado que o suspeito fosse entregue à justiça de França, na condição de que este, após ser julgado, fosse reenviado novamente para a Bélgica, para cumprir pena ou “a medida de segurança que lhe fosse aplicada”.