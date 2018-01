Urban Beach. Nova empresa de segurança privada pertence a ex-espião português

A nova empresa de segurança da discoteca lisboeta chama-se Anthea, e o presidente do Conselho de Administração é Jorge Silva Carvalho, um antigo espião.

O Urban Beach vai reabrir portas já este sábado, dia 27, após ter sido autorizado pelo Ministério da Administração Interna.

O espaço estava encerrado desde o final de novembro, devido a graves agressões feitas a dois jovens por seguranças, na altura, da empresa responsável que assegurava a vigilância do estabelecimento noturno, a PSG.

Agora, a nova empresa privada de segurança do Urban Beach é liderada por um antigo espião português, Jorge Silva Carvalho, noticia a revista Sábado. Além de ser a nova empresa de segurança privada do estabelecimento noturno de Lisboa, a Anthea é também responsável pela segurança de Tony Carreira e de Cristiano Ronaldo.

Jorge Silva Carvalho, o antigo espião do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, que ficou conhecido depois de ter sido condenado em novembro de 2016 a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa, pela prática dos crimes de violação do segredo de Estado, acesso ilegítimo agravado, abuso de poder e devassa da vida privada, escreve a mesma revista.

O Grupo K, detentor da discoteca, revelou, esta quinta-feira, que a Anthea é a nova empresa de segurança privada do estabelecimento noturno, em conferência de imprensa. No entanto Silva Carvalho não esteve presente na conferência.