Incêndio em habitação em Amares faz um morto

O alerta de um incêndio, numa habitação na Rua Vasconcelos, na freguesia de Ferreiros, em Amares, distrito de Braga, foi dado pelas 19h03, mas foi dado como extinto logo passado uma hora.

"Os Bombeiros Voluntários de Amares combateram o fogo, com 13 operacionais no local", avançou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O homem de 84 anos, a vítima mortal, vivia sozinho e estava sinalizado pela Segurança Social.

"A casa não tinha luz elétrica e até ao momento desconhece-se qual terá sido a causa do incêndio", adiantou a mesma fonte ao Notícias ao Minuto.