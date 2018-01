Nomeações promíscuas na aviação e aeroportos

O Governo de António Costa nomeou Jorge Ponce de Leão para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal. O mesmo nome que esteve como responsável pelo processo de privatização da ANA e um dos responsáveis por desenhar a alienação da empresa no Executivo de Passos Coelho, enquanto consultor da PLMJ. A sua nomeação foi aprovada em Conselho de Ministros do passado dia 11 de janeiro, depois de a empresa de tráfego aéreo nacional estar sem presidente desde final de setembro, altura em que Albano Coutinho apresentou a demissão do cargo.

Ponce de Leão deixou o cargo de presidente da ANA para aceitar o convite do Governo de António Costa (feito a 4 de Dezembro de 2017), tendo sido substituído no cargo pelo ex-ministro social-democrata José Luís Arnaut.

Privatização a 100%

Quando, em 2012, o Executivo de Pedro Passos Coelho decidiu privatizar a ANA Aeroportos, apesar do memorando de entendimento da troika prever uma alienação parcial, optou por alienar a empresa a 100%. Para apoiar juridicamente este processo, foi contratado o escritório de advogados PLMJ, cujo consultor de alta direção de gestão jurídica era Ponce de Leão. Curiosamente, seis meses mais tarde, é ele o nome escolhido pelo Governo de Passos Coelho para presidir à ANA, em substituição do socialista Guilhermino Rodrigues.

Já com Ponce de Leão à frente da empresa de tráfego aéreo, foi aprovado o processo de privatização. No entanto, em vez de ser por concurso público, o Executivo optou por avançar por ajuste direto, ou seja, mantendo a negociação direta com os potenciais interessados. E, mais uma vez, o rosto responsável por essa negociação em nome do Estado português foi... Ponce de Leão.

Em reunião de Conselho de Ministros foi determinada a admissão dos potenciais investidores de referência para procederem à apresentação de intenções de aquisição a participar na fase subsequente do processo de venda por negociação particular no âmbito deste processo de alienação. Mas, ao contrário do que aconteceu até aqui – em processos de alienação semelhantes –, foi apenas a reunião de Conselho de Ministros o quadro jurídico da operação, uma vez que nem o contrato de concessão nem as suas bases foram objeto de apreciação.

A partir daí foi um passo até o ministro das Finanças publicar um despacho para fixar o prazo de apresentação das propostas vinculativas no âmbito desta operação.

Já nessa altura, os potenciais interessados na empresa tinham admitido publicamente que pretendiam manter à frente da gestão da ANA (de capitais privados) o gestor público da ANA (de capital público), ou seja, a mesma pessoa com quem eles tinham negociado o contrato de concessão: Ponce de Leão.

Continue a ler esta notícia na edição impressa. Este sábado nas bancas