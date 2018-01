O Benfica apresentou queixa, esta semana, contra adeptos do FC Porto que terão combinado interceder nos sites de apostas para lançar suspeitas sobre o clube da Luz.

A queixa dos encarnados fundamenta-se em combinações feitas por adeptos do FC Porto em fóruns e chats online, como o Portal dos Dragões. Nas conversas, a que o SOL teve acesso, é percetível o modus operandi dos azuis-e-brancos: os adeptos portistas determinam, entre eles, um jogo dos encarnados para apostar em sentido único no triunfo do plantel orientado por Rui Vitória, na esperança que as quantias elevadas de dinheiro nessa aposta possam levantar suspeitas de resultados combinados. Ou, numa outra escala, falam ainda na possibilidade de, seguindo o mesmo esquema, optar por depositar esses montantes na vitória das águias no campeonato da presente época, uma opção que também é disponibilizada neste tipo de sites de apostas.

Mensagens suspeitas

«Se não se fizer nada, eles ganham na mesma e isto será assim ad eternum!! Nós somos diferentes e eles ‘embolsam os títulos’. Há que tomar iniciativas; Fazer algo que chame a atenção da imprensa. Apostas! Temos de ir para as apostas e fazer conluio em determinado jogo/ ou título de campeão e apostar milhares no benfas! A odd para campeão é 4,10. Tudo a apostar neles; Movimentar enormes quantidades de dinheiro; Isto fará ‘abrir’ os olhos... de outra forma, já ‘fomos’!», lê-se num comentário deixado a 15 de janeiro por um utilizador de um perfil com o nome vanbasten. A explicação de como funciona o alegado esquema continua na troca de mensagens, todas datadas no mesmo dia: «É só juntarmos umas dezenas/centenas de gajos e apostar todos à mesma hora/dia para criar impacto». «Assim pelo menos, pressionávamos, pois alguém iria achar isto, pelo menos, estranho! E só ‘mexendo’ em dinheiro, há gente que se mexe, mais não seja a casa das apostas e pelo menos levantaria celeuma uma vez que pela conversa ninguém lá chega!!! Há que agir!».

A troca de mensagens mais ou menos cifradas com o alegado esquema continua com intervenção de outros adeptos no Portal dos Dragões. No site, há mesmo quem avente a hipótese de procurar atrair adeptos sportinguistas a juntarem-se também, em nome da «verdade desportiva». «As rivalidades ficam para depois».

Não há nenhum indício de que o esquema tenha tido alguma sequência prática, mas o Benfica avançou na mesma com a queixa.

Jogo duplo adiado

Esta queixa do clube da luz coincide no tempo com a data prevista para o inicio do julgamento do caso conhecido por ‘Jogo Duplo’. O início do julgamento estava marcado para esta quinta feira, mas foi adiado para dia 22 de fevereiro. Entre os 27 arguidos, para além de jogadores, treinadores e dirigentes do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, está também pelo menos um elemento da claque Super Dragões. O processo envolve, recorde-se, crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva no desporto e «apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas».