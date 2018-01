Bruno de Carvalho quer ganhar tudo este ano

O presidente do Sporting quer o pleno na época de 2017/18. Para isso conta vencer já hoje a final da Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal.

Bruno de Carvalho esteve hoje na inauguração da Escola Academia Sporting, em Braga, e aproveitou para deixar uma mensagem de confiança para todos os adeptos.

“Temos que apoiar, confiantes, mas nunca com soberba. Sabemos o que precisamos para vencer, mas também que temos do outro lado uma equipa que também quer vencer, e que o Sporting terá de se superar para conseguir os seus objetivos. E quer fazer o mesmo na Taça de Portugal, na Liga Europa e no campeonato”, disse.

“Podem ter a certeza absoluta que, no Sporting, neste momento, dos atletas à direção, há uma atitude e compromisso total para aquilo que é querer chegar à final da época cumprindo todos os nossos objetivos e dar a alegria máxima aos sportinguistas, que é serem felizes, coisa que merecem”, concluiu.