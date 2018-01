Marcelo foi um cimento para a ‘geringonça’

A alegria do PS com Marcelo Rebelo de Sousa, que foi evidente no primeiro ano de mandato, começa a esvair-se.

O bromance entre Costa e o Presidente, que atingiu picos de alta intensidade no primeiro ano de mandato, esfriou. Para muitos socialistas – não todos, evidentemente – Marcelo perdeu a graça. É claro que o Presidente levou os seus poderes ao limite nestes dois anos – e por três vezes, como o próprio reconheceu na visita à escola de Camarate, achou que era preciso «furar o balão». A questão da não declaração de rendimentos dos primeiros gestores nomeados para a Caixa Geral de Depósitos, os incêndios e o veto à lei do financiamento dos partidos foram os três «momentos em que foi preciso furar o balão». O que é o «balão» no léxico presidencial? Marcelo respondeu: «Há momentos em que é preciso furar um balão e esse balão é haver, em geral, na sociedade portuguesa, uma sensação de desconforto ou de incompreensão perante determinada realidade importante».

Na realidade, as três intervenções de Marcelo, ao refrearem o balão popular que, no caso dos incêndios e lei do financiamento dos partidos, estava a rebentar de energia negativa contra o Governo, revelaram-se favoráveis ao próprio Governo. Ou seja: o Presidente foi duríssimo contra o Executivo na declaração que fez depois dos incêndios de 15 de outubro mas ajudou a reconciliar a população com o sistema. E essa reconciliação é favorável a António Costa – basta olhar para as sondagens e níveis de popularidade.

O contrapeso Marcelo tem sido benéfico para ajudar a dispersar algumas ‘más energias’ que têm atingido o Governo. E o mesmo homem que furou o balão três vezes é o que ainda disse esta semana: «Têm sido dois anos muito estáveis politicamente, muito estáveis económica e financeiramente, e mesmo em termos sociais». Amuar com Marcelo é prejudicial ao PS que, de resto, foi sobejamente acusado pela direção do PSD cessante de andar de braço-dado com o Governo. E é verdade que andou muitas vezes, até porque lhe competia, por dever institucional, fazer tudo para manter a estabilidade no país. Na realidade, embora o sucesso da geringonça se deva aos seus protagonistas, o Presidente ajudou a cimentar a solução governativa. O resto são peanuts.