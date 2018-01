PGR confirma buscas ao gabinete de Mário Centeno

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou este sábado as buscas realizadas na sexta-feira ao gabinete do Ministro das Finanças.

De acordo com a PGR as buscas realizadas nesta sexta-feira serviram “para recolha documental” ao gabinete do Ministro das Finanças. O inquérito "não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça"

"Confirma-se a realização de buscas para recolha de prova documental no âmbito de um inquérito em investigação no DIAP de Lisboa. O inquérito não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça", disse fonte da PGR.